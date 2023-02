FLÓRIDA: Campeonato de Futebol Médio tem 2ª rodada neste domingo

A segunda rodada do 3º Campeonato de Futebel Médio categoria livre de Flórida Paulista será realizada neste domingo, 19 de fevereiro. Três jogos agitam a rodada da competição, que é realizada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Fazer.

Confira os jogos deste domingo:

8h – Barbearia Império do Corte x Supermercados Ikeda

9h – Amigos do Santin x Batista F.C.

10h – Juvenas F.C. x D’Tudo

Na primeira rodada 16 gols foram marcados em três confrontos. Destaque para a vitória da equipe do JapaCar/Bar do Catenga que goleou por 5 a 2 os Amigos do Santin.

De acordo com a comissão organizada, quatro equipes de cada chave se classificam para as quartas de finais. No confronto de cada grupo 1º lugar x 4º lugar e 2º lugar x 3º lugar. As vencedoras se garantem para as semifinais. A final está programada para acontecer em 15 de maio.

As partidas acontecem no campo de futebol do Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki”, que conta com completo serviço de bar no local.