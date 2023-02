Flórida terá dois dias de “Carnaval na Praça”

Flórida Paulista terá dois dias de carnaval gratuito na praça Gerson Ferracini. É o “Carnaval na Praça”, que será promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer nos dias 20 e 21 de fevereiro.

Na programação que se inicia na segunda-feira, dia 20, a partir das 21h, estão previstas a apresentação de Dj, marchinhas e show com a banda Turma do Funil.

Já na terça-feira de Carnaval, 21, a partir das 17h, uma matinê voltada para o público infantil reunirá as crianças da Cidade Amizade e suas famílias em um momento de bastante alegria e descontração.

Segundo a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a realização do Carnaval na Praça visa resgatar a tradição deste tipo de evento no município e ainda proporcionar lazer e entretenimento aos floridenses, além de estimular as compras no comércio floridense que atua em período noturno no entorno da praça Gerson Ferracini.

A praça vai receber toda a estrutura necessária para a realização do evento.