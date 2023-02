BAEP intercepta R$ 26 mil esperado por traficante com a venda de drogas durante o Carnaval

Segundo a Polícia Militar, o homem confessou que havia adquirido as drogas em Presidente Prudente de uma pessoa desconhecida e que revenderia os entorpecentes em Rancharia, durante o período do Carnaval, estimando lucrar R$ 26 mil com a comercialização das substâncias tóxicas.



Quanto às munições apreendidas, o suspeito alegou que as havia encontrado na rua e resolveu guardá-las. O preso foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.