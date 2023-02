FLÓRIDA: Município têm 44 casos positivos de dengue, diz Saúde

A pedido do jornalismo Folha Regional, a Vigilância Epidemiológica de Flórida Paulista fez um levantamento dos casos de dengue atualmente registrados no município.

Segundo a vigilância, foram feitas desde o início do ano 70 notificações, das quais 44 tiveram resultado positivo para dengue e outras 26 o diagnóstico negativo para a doença.

Outro dado solicitado pela nossa reportagem, foi o de quais as áreas em que ocorrem com maior incidência os registros de casos positivos de dengue e a informação obtida é de que a região que concentra as residências nas imediações do Clube dos Veteranos é a que mais tem pessoas que tiveram diagnóstico positivo para dengue, seguida da Vila Monteiro e “Popular Velha”.

No ano de 2022, foram registrados 226 casos de dengue em Flórida Paulista e a Vigilância Epidemiológica solicita aos floridenses que mantenham em dia a limpeza dos quintais, evitem deixar água parada e deixem caixas d’água, pneus e qualquer tipo de objeto que possa servir de criadouro, cobertos.

Proprietários de casas de aluguel ou residências que se encontram fechadas devem se atentar aos cuidados, evitando torná-las assim um potencial criadouro do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.