LUCÉLIA: Ação ambiental é realizada no Parque das Palmeiras

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e agentes comunitárias de Saúde realizaram uma ação ambiental no Parque das Palmeiras, visando a intensificação da coleta seletiva e combate à dengue no município de Lucélia.

De acordo com a Secretaria, foi feito um trabalho de porta a porta entregando aos moradores o saco verde destinado a coleta seletiva.

Naquele bairro, toda terça-feira é realizado pela Cooperativa de Catadores de Lucélia o recolhimento de materiais recicláveis.

Além do combate à dengue, outro objetivo da ação foi de intensificar a participação da comunidade no programa de coleta seletiva, onde materiais recicláveis como garrafas, latas, plásticos são sirvam como criadouros do mosquito transmissor da doença.

“Realizando o acondicionamento e descarte correto desses materiais, além de ajudar o meio ambiente, evita a proliferação e várias doenças como a dengue”, enfatizaram os idealizadores da ação.