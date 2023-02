Jacaré é encontrado por banhistas perto de tobogã de balneário

Segundo informações do técnico de enfermagem Luiz Fernando de Jesus Magalhães, que participou do resgate do animal, os banhistas comunicaram a equipe do Corpo de Bombeiros sobre o aparecimento do réptil no local.

“À tarde, algumas crianças e um pessoal que estava descendo no tobogã vieram nos dizer que tinha um jacaré debaixo do tobogã, na parte da água. O bombeiro municipal foi conferir e fomos juntos para ver se tinha acontecido alguma coisa e tinha mesmo um jacaré. Ele pegou o equipamento, conseguiu capturar o animal e o levou para a Polícia Ambiental”, contou Magalhães.

Ainda segundo o técnico de enfermagem, deparar-se com o animal na água foi uma surpresa.

“Sou técnico de enfermagem da Prefeitura de Presidente Epitácio e estava de plantão na orla, caso acontecesse alguma coisa. Então, foi mais uma surpresa [encontrar o jacaré], porque quando, nos chamaram, nós não estávamos acreditando que tinha. Mas o bombeiro olhou e confirmou que estava realmente ali”, finalizou o enfermeiro.