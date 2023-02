Morre mulher atingida com facadas em Lucélia; feridos, filhos de 11 meses e 4 anos seguem internados

Morreu no começo da noite desta segunda-feira (20) a moradora de Lucélia, Ana Paula, de 27 anos, atingida por facadas pelo companheiro, de 29 anos. O crime ocorreu no dia 11 deste mês em uma casa no bairro Jardim América, em Lucélia. As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas. O óbito foi confirmado junto a representantes do poder público do Município de Lucélia.

A mulher e dois filhos do casal – um bebê de 11 meses e uma menina de 4 anos – foram golpeados pelo homem. O agressor foi preso em flagrante no dia do crime pela Polícia Militar, e teve o flagrante convertido em prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele segue detido no sistema penitenciário, onde responde ao inquérito.

Após serem feridas pelo homem com golpes de faca, as três vítimas foram atendidas inicialmente na Santa Casa de Lucélia. Depois, encaminhadas a Adamantina onde passaram por cirurgias, simultâneas, no centro cirúrgico do hospital, para estabilizá-las e conter os ferimentos decorrentes das perfurações com faca.

A mulher permaneceu na UTI da Santa Casa de Adamantina, não resistiu e morreu hoje. As duas crianças foram transferidas para o Hospital Estadual de Bauru, onde permanecem internadas. As três vítimas tiveram perfurações graves no abdômen, que atingiram órgãos nessa região do corpo.

Agora, com a morte da mulher, a situação do autor se complica ainda mais. Quando preso ele foi autuado no plantão da Polícia Civil de Adamantina por duas tentativas de homicídio qualificadas por motivo fútil, em relação às duas crianças, e feminicídio, cenário em que as três vítimas estavam vivas. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia da Polícia Civil de Lucélia, onde o caso é investigado.

O homem tinha histórico agressivo dentro e fora de casa, e passagens pela polícia em diferentes situações. Em uma delas, o agressor entrou em luta corporal com um policial militar nas proximidades do órgão municipal da assistência social, quando tentou pegar a arma do agente.