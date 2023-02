Agências da Sabesp na região recebem doações para vítimas das chuvas no Litoral Norte

A partir de hoje (22), as agências de atendimento presencial da Sabesp nas 62 cidades da região de Presidente Prudente receberão doações aos desabrigados em Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, cidades abaladas pelas fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte de São Paulo no último final de semana.

Para colaborar, basta levar até uma agência da Sabesp, alimentos não perecíveis – como arroz, feijão, farinha, leite em pó, macarrão e óleo –, produtos de higiene pessoal e limpeza. Também é possível doar roupas masculinas, femininas, infantis e de cama e banho.

As doações serão encaminhadas aos fundos sociais de solidariedade dos municípios atingidos.

Cidades atendidas pela Sabesp na região de Presidente Prudente: Adamantina, Anhumas, Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Álvaro de Carvalho, Arco Íris, Assis, Bastos, Borá, Caiabu, Cruzália, Echaporã, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha, Flora Rica, Flórida Paulista, Florínea, Gabriel Monteiro, Iacri, Inúbia Paulista, Lucélia, Lutécia, Luiziânia, Marabá Paulista, Maracaí, Mariápolis, Mirante do Paranapanema, Narandiba, Nova Guataporanga, Oriente, Oscar Bressane, Osvaldo Cruz, Parapuã, Pedrinhas Paulista, Paraguaçu Paulista, Piacatu, Piquerobi, Pirapozinho, Platina, Pracinha, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Quatá, Queiroz, Quintana, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sagres, Santo Expedito, Salmourão, Sandovalina, Santa Mercedes, Santo Anastácio, Santópolis do Aguapeí, Taciba, Tarabai, Tarumã, Teodoro Sampaio e Tupã.