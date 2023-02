DRACENA: Prefeitura e EMDAEP trabalham para sanar rompimento de lagoa de tratamento

A estação de tratamento de esgoto do Bairro Mirassol, que existe desde o final da década de 1970, foi afetada pelas chuvas intensas deste mês. A última das três lagoas do local sofreu rompimento da borda no início desta semana.

A EMDAEP comunicou a ocorrência ao Poder Executivo informando o rompimento registrado entre segunda e terça-feira. O assunto também está sendo levado ao Ministério Público e à Cetesb.

De imediato, equipes da empresa municipal e Prefeitura realizam mutirão com máquinas e caminhões para recuperação do trecho afetado, visando a normalização do tratamento do esgoto coletado em parte da cidade o mais rápido possível.

Em levantamento junto à estação climatológica da Unesp de Dracena, a EMDAEP recebeu a informação de que as chuvas de fevereiro ultrapassaram a marca de 246 milímetros, uma situação anormal que contribuiu para o rompimento da lagoa.

A empresa municipal informou às autoridades que vinha fazendo os trabalhos de manutenção nas lagoas para evitar problemas, mas devido à força da natureza e a possíveis ligações clandestinas de água de chuva na rede de esgoto, o citado rompimento não pôde ser evitado.