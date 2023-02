FLÓRIDA: Prefeito e vereadores participam de reunião com ministro do Governo Federal

O prefeito Wilson Fróio Júnior acompanhado pelos vereadores João Catenga e Gato do Ovo, bem como do chefe de gabinete Marcelo Fernandes, estiveram em Brasília esta semana.

Entre as reuniões realizadas na capital federal, as autoridades floridenses estiveram com o ministro de Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha.

Na oportunidade foi possível tomar conhecimento dos projetos em implantação pelo Governo Federal em favor dos municípios brasileiros.

O prefeito Fróio aproveitou a oportunidade e apresentou reivindicações em favor de Flórida Paulista visando a liberação de recursos financeiros para infraestrutura urbana (asfalto e recapeamento), bem como para os setores de saúde e educação.

Em conversa com a reportagem, o prefeito Fróio afirmou que a reunião com o ministro Alexandre Padilha foi muito importante para tomar conhecimento de projetos que estão sendo implantados pelo Governo Federal.