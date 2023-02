Inscrições para o concurso do Banco do Brasil se encerram nesta sexta-feira

O Banco do Brasil encerra nesta sexta-feira (24), às 23h59, as inscrições do concurso público para o cargo de escriturário. Há 6.000 vagas com salário inicial de R$ 3.622,23. Do total, 4.000 são para contratação imediata e 2.000 para cadastro de reserva.

Os interessados podem se inscrever no site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção. A taxa de participação é de R$ 50. A exigência para concorrer é ter ensino médio e 18 anos completos na data da contratação.

Do total das vagas imediatas, 2.000 são para agente comercial e 2.000 para a área de tecnologia da informação, para o cargo de agente de tecnologia. Os demais postos são para cadastro de reserva, sendo mil oportunidades para cada uma das áreas.

Além do salário inicial de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais, há ainda auxílio de R$ 1.014,42 para alimentação ou refeição e mais uma cesta-alimentação de R$ 799,38.

Quem fizer parte da área tecnológica poderá receber mais de R$ 7.000 no futuro. Para isso, precisará passar por treinamentos internos e promoções. Inicialmente, logo após a aprovação, os agentes de tecnologia terão período de treinamento de três meses.