JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura inicia discussão para o projeto de um novo Velório Municipal

Os representantes das agências funerárias estabelecidas em Junqueirópolis foram recebidos esta semana na sala de reuniões da prefeitura pelos diretores Rinaldo Picinini, Gustavo Junqueira e Josemar de Souza (Nego), os quais no ato representaram o prefeito Osmar Pinatto.

De acordo com o diretor administrativo Rinaldo Picinini, esse foi um primeiro encontro para discutir a iniciativa do executivo municipal, que visa oferecer a serviço à população em um prédio maior e mais moderno.

Na reunião foram colocadas as possibilidades de reformar o atual velório – que já não atende as necessidades estruturais na atualidade – ou de se construir em parceria com as funerárias um novo prédio com planejamento, considerando a realidade de oferecer espaços mais amplos e arejados, modernos e com acessibilidade ampla, segurança e estrutura adequada.

O próximo encontro contará com participação do prefeito Osmar Pinatto em um projeto de reforma ou de nova construção, para que seja colocado em prática em breve considerando a necessidade imediata.

O projeto preliminar no caso de uma nova construção do velório é estudado para acontecer no terreno que fica em frente ao portal de entrada do cemitério, contando com salas modulares, que podem ser adequadas de acordo com as necessidades das famílias, banheiros modernos, novo acesso para o serviço funerário e área para a administração e funcionários.

A equipe do serviço funerário também contaria com um acesso exclusivo, melhorias no estacionamento e novo projeto de iluminação nas imediações.

Esses projetos ainda não tem valor orçamentário por depender de discussão e apresentação de novas sugestões.