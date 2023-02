Polícia Civil conclui inquérito sobre mulher e duas crianças esfaqueadas pelo companheiro

A Polícia Civil de Lucélia concluiu o inquérito em que Ana Paula da Silva Bento, de 27 anos, e dois filhos, foram golpeados a faca pelo companheiro dela e pai das crianças, no dia 11 deste mês. A mulher morreu na noite desta segunda-feira (20) em Adamantina, onde estava hospitalizada na UTI da Santa Casa local e se recuperava da cirurgia de emergência realizada no dia do crime. As duas crianças, de 11 meses e quatro anos, seguem internadas no Hospital Regional de Bauru.

Sobre a conclusão do inquérito, a Polícia Civil informou que o procedimento foi concluído e relatado semana passada. O agressor não deu qualquer declaração sobre o caso, as circunstâncias e a motivação dos ataques à companheira e aos dois filhos. Ele fez uso do direito de permanecer em silêncio. Na fase processual ele terá nova oportunidade de depor.

Também não foi possível colher depoimento da mulher, pois permaneceu durante todo o período sob internação, em situação delicada, indo a óbito no início da semana.

Segundo a Polícia Civil, o agressor foi autuado inicialmente por crimes de homicídio e feminicídio qualificados em sua forma tentada. Com a morte da sua companheira, passa-se a figurar o crime de feminicídio qualificado consumado, condição que agrava sua situação e deve ser considerada no cálculo da pena, em eventual condenação.





O homem tinha histórico agressivo dentro e fora de casa, e passagens pela polícia em diferentes situações. Em uma delas, o agressor entrou em luta corporal com um policial militar nas proximidades do órgão municipal da assistência social, quando tentou pegar a arma do agente.

Relembre

A mulher e duas crianças foram golpeadas pelo homem no dia 11 de fevereiro, em uma casa no Jardim América, em Lucélia. O agressor foi preso em flagrante no dia do crime pela Polícia Militar, e teve o flagrante convertido em prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele segue detido no sistema penitenciário.

Após serem feridas pelo homem com golpes de faca, as três vítimas foram atendidas inicialmente na Santa Casa de Lucélia. Depois, encaminhadas a Adamantina onde passaram por cirurgias, simultâneas, no centro cirúrgico do hospital, para estabilizá-las e conter os ferimentos decorrentes das perfurações com faca.

A mulher permaneceu na UTI da Santa Casa de Adamantina, não resistiu e morreu nesta segunda-feira. Seu corpo foi velado e sepultado na terça-feira. As duas crianças transferidas para o Hospital Estadual de Bauru permanecem internadas. As três vítimas tiveram perfurações graves no abdômen, que atingiram órgãos nessa região do corpo.