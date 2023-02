Vunesp divulga cronograma do Vestibular de Medicina 2024 da UniFAI

A Fundação Vunesp publicou na última terça-feira, 14, o edital com o cronograma de ações do Vestibular de Medicina 2024 – Reserva de Vagas – do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). O certame, com 50 vagas, é para ingresso de alunos no Ano Letivo 2024, com início em fevereiro do ano que vem.

De acordo com o edital, o período de inscrições estará aberto entre os dias 23 de março e 25 de maio de 2023, com vencimento do boleto bancário para confirmação da inscrição no dia 26 de maio.

A publicação da convocação para as provas está prevista para o dia 19 de junho e, a aplicação da prova de conhecimentos gerais e redação, para o dia 25 de junho, último domingo do mês.

No dia 26 de junho será publicado o gabarito da prova, com divulgação do resultado em primeira chamada no dia 19 de julho.

A matrícula dos aprovados em primeira chamada está prevista para os dias 21 a 25 de julho e, a partir do dia 26 de julho, estará disponível a lista de espera.

Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível no endereço eletrônico www.vunesp.com.br/FAIS2201.