FLÓRIDA: Defesa Civil alerta para trânsito em estradas rurais

A Defesa Civil de Flórida Paulista, fez um alerta para os motoristas que trafegam por estradas rurais do município.

Diante das condições climáticas de chuvas e ventos que atingem a cidade e região, árvores e outros objetos têm sido arremessados sobre a pista ocasionando a interdição parcial e em muitas vezes total das vias, o que requer maior atenção por parte dos motoristas.

Um dos pontos mais afetados é a estrada vicinal que liga Flórida Paulista ao distrito do Indaiá do Aguapeí, onde existem muitas árvores às margens, várias delas muito antigas e que com a ação do tempo acabam não resistindo e caindo na pista.

“Assim que acionada, a Defesa Civil comparece ao local e analisa as medidas a serem tomadas diante de cada situação, que variam entre a serragem das árvores e a remoção das mesmas desobstruindo a passagem e garantindo segurança aos usuários”, explicou o responsável pela Defesa Civil de Flórida Paulista, Marcelo Rocha.

O telefone de contato para informações e solicitações da Defesa Civil é o (18) 99751.9187.