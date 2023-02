Motociclista morre em acidente na SP-333 entre Marília e Echaporã

Um acidente envolvendo dois caminhões e uma motocicleta terminou com a morte de um homem na manhã desta sexta-feira (24), na rodovia Rachid Rayes (SP-333), próximo ao pedágio em Echaporã (distante 41 quilômetros de Marília). Neste momento, a Polícia Militar Rodoviária está pelo local, atendendo a ocorrência.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Marília Notícia, o acidente teria ocorrido por volta das 7h, no quilômetro 352 da SP-333. A Polícia Militar Rodoviária confirmou a colisão entre Marília e Echaporã.

A vítima que morreu seria ocupante da motocicleta. A Polícia Civil foi informada sobre o acidente e acionou a perícia da Polícia Técnico-Científica, que se dirige para o local. O acidente de trânsito está em atendimento neste momento e o MN acompanha o caso.