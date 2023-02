Motorista que subtraía combustível do caminhão da empresa que trabalhava é preso em flagrante

Após contato da Polícia Civil do Paraná referente a uma investigação envolvendo um motorista de uma empresa transportadora de combustíveis do citado Estado, que informou que estaria sendo desviando combustível da transportadora, onde o motorista investigado desligava o rastreador, estacionava o caminhão em um Posto de Combustível de Amigão de Maracaí, em seguida, subtraía cerca de 200 / 250 litros de combustível e armazenava em galões, os quais já estavam em seu veículo particular que se encontrava estacionado no local. Após as informações obtidas, policiais civis se deslocaram até o referido posto e avistaram o investigado transferindo os galões de combustível para o seu veículo particular, sendo abordado pelos policiais e recebida a voz de prisão.