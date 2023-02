OSVALDO CRUZ: Reunião define novas ações para adequação do Estádio Municipal

A Prefeitura de Osvaldo Cruz e a diretoria do Osvaldo Cruz Futebol Clube realizaram uma reunião para discutir o planejamento de recuperação e adequações no Estádio Breno Ribeiro do Val.

Já foram investidos R$ 800 mil na praça esportiva, com a conclusão da obra praticamente encerrada, e a Prefeitura anunciou mais R$ 1 milhão de investimentos na segunda etapa.

Entre as medidas previstas estão a retirada das arquibancadas de ferro e madeira, construção de galerias pluviais, manutenção de vestiários e arquibancadas, reconstrução da pista de atletismo e itens de segurança. Porém, devido às obras, o Osvaldo Cruz FC não poderá utilizar o estádio para disputar a temporada 2023 da segunda divisão.

O clube, no entanto, está disposto a colaborar com o planejamento de construção, caso sejam necessários jogos fora de Osvaldo Cruz.

A Prefeitura, por sua vez, busca devolver o Estádio Breno Ribeiro do Val em condições cumpridas e dentro das normas de segurança e conforto ao público, permitindo a realização de competições de futebol e outros eventos.

A reunião foi considerada produtiva pelas duas partes, que trabalharão juntas para garantir a recuperação do estádio e a realização de competições esportivas em Osvaldo Cruz.