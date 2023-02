PARAPUÃ: Vereador pede implantação de melhorias no Cemitério Municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Parapuã, o vereador Eder Castro apresentou indicação solicitando à Prefeitura Municipal a implantação de melhorias no Cemitério Municipal.

Na indicação o vereador está solicitando a melhoria no sistema hidráulico, uma vez que no momento o atual sistema não atende toda a demanda em dias de muita utilização. Também o vereador está solicitando melhorias no sistema de escoamento de água e infiltrações no solo, evitando poças de água que auxiliam na proliferação do mosquito da dengue.

Ainda na mesma indicação o vereador sugeriu a instalação de câmeras de monitoramento no Cemitério Municipal, visando inibir roubos e vandalismos no local.

De acordo com o vereador Eder Castro, a solicitação das melhorias está sendo feita após reunião com vários parapuenses que frequentam esse local tão importante e de boas lembranças aos familiares.

“Estou aqui pela nossa população e o local merece enorme cuidado e respeito, portanto a solicitação vem de encontro com pedido de munícipes, que reclamam da falta de manutenção do Cemitério Municipal”, afirmou o vereador Eder Castro.