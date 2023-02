Adolescente é apreendido em flagrante suspeito de assassinar homem a facadas

Em determinado momento, ambos apanharam armas brancas e a confusão teve início. O homem teria supostamente se armado com um canivete e o adolescente com uma faca, ainda de acordo com o delegado. Em meio à discussão, o indiciado teria desferido facadas contra o homem.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi localizado por volta das 19h10. A vítima estava caída e possuía ferimentos. O óbito foi constatado no local.

O jovem foi apreendido em flagrante na casa da mãe e encaminhado à FUndação de Irapuru (SP). Ele irá responder por homicídio qualificado. Um Procedimento de Apuração de Ato Infracional foi instaurado. “Laudos periciais ainda estão pendentes e, com o término da investigação, o procedimento será definitivamente remetido à Vara da Infância e Juventude”, informou o delegado.

A faca de cozinha supostamente utilizada pelo adolescente também foi localizada e apreendida.