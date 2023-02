Bicicleta motorizada irregular é recolhida pela Polícia Militar

Uma bicicleta motorizada que estava em situação irregular foi recolhida pela Polícia Militar de Iacri, nesta sexta-feira, dia 24. A ocorrência foi registrada pela equipe do soldado Júlio César e soldado Reinof, e o fato aconteceu por volta das 20 horas, no cruzamento das ruas Amazonas e Olavo Bilac.

Segundo os policiais militares, durante patrulhamento avistaram uma bicicleta motorizada movida a gasolina, fez a abordagem e, com base no Artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – conduzir veículo que não esteja registrado -, recolheu a mesma ao pátio.