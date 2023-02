FLÓRIDA: Terceira rodada do Campeonato de Futebol Médio acontece neste domingo

A terceira rodada do 3º Campeonato de Futebol Médio categoria livre de Flórida Paulista será realizada neste domingo, 26 de fevereiro, no Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki”.

CONFIRA OS JOGOS:

8h – Magrão Ferro Velho/Eletro Lis x D’Tudo

9h – Clube dos Caminhoneiros x JapaCar/Bar do Catenga

10h – Indaiá/Primeira Veículos x Galáticos

De acordo com a comissão organizadora, quatro equipes de cada chave se classificam para as quartas de finais. No confronto de cada grupo 1º lugar x 4º lugar e 2º lugar x 3º lugar. As vencedoras se garantem para as semifinais.

A final está programada para acontecer em 15 de maio.

A realização é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer com apoio da Prefeitura de Flórida Paulista.