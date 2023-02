Filhote de sucuri é capturado em parquinho de Salmourão

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz resgatou um filhote de sucuri em área urbana de Salmourão.

O animal media cerca de 1,5 metro e foi encontrado próximo a um playground infantil.

No final da tarde deste sábado (25), os Bombeiros de Osvaldo Cruz realizaram o resgate da cobra, encontrada por moradores do Conjunto Habitacional Pedro Duarte Neto.

O filhote foi encontrado por uma criança e estava dentro de um buraco, próximo ao parque recentemente instalado no bairro.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, o animal foi resgatado com muito cuidado e levado até a ponte do Córrego Barreira, conhecida popularmente como “Ponte Branca”, onde foi devolvido com segurança ao seu habitat natural.