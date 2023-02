Motorista é preso por embriaguez ao volante após capotamento

Por volta das 8h20 deste domingo (26), na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, km 6 + 200 metros, em Tupi Paulista, um acidente foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária.

Apesar do susto, o condutor que tem 35 anos de idade e que mora em Nova Guataporanga, não sofreu ferimentos, mas acabou preso com o resultado de 0,49 mg/l de ar expelido pelos pulmões ao passar no teste de bafômetro.

No Plantão Policial foi paga a fiança no valor de um salário mínimo, colocando assim o homem para responder pelo crime em liberdade.