DRACENA: SENAI abre inscrição para o curso de aprendizagem industrial

O SENAI está com inscrições abertas para o processo seletivo do Curso de Aprendizagem Industrial, na ocupação Mecânico de Usinagem Convencional. O curso é gratuito e será ofertado no 2º semestre de 2023 na cidade de Dracena.

Os requisitos para participar do processo são: possuir idade entre 14 e 22 anos, e ter concluído o ensino fundamental.

Para se inscrever é preciso os seguintes documentos: RG, CPF, Histórico Escolar do Ensino Fundamental e comprovante de residência. Caso o candidato tenha idade inferior a 18 anos, será necessário apresentar a cópia do CPF e RG do responsável. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 13/03/2023, no Centro de Treinamento SENAI Dracena, localizado na Avenida dos Expedicionários, nº 260, Vila Barros. O horário de atendimento é das 8h00 às 17h00.

A seleção do Processo Seletivo Unificado se dará por meio de exame de seleção a ser realizado no dia 26/03/2023.

Para maiores informações ligue para o telefone (18) 3821-8025.

As aulas estão previstas para início em 19/07/23 e serão realizadas presencialmente de segunda a sexta-feira no período das 13:20 às 17:20.

A duração do curso é de 800 horas e deverá ocorrer no período de um ano. Durante o curso serão ministradas aulas teóricas e práticas, que tem por objetivo proporcionar aos aprendizes qualificação profissional em processos de usinagem convencional.