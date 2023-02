OSVALDO CRUZ: Prefeitura entrega uniformes aos alunos da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Osvaldo Cruz deu início à entrega de uniformes aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

O evento conta com a presença de pais de alunos, equipe da Secretaria Municipal de Educação de Osvaldo Cruz, professores e equipe da unidade escolar beneficiada.

A entrega dos uniformes é uma iniciativa importante, que visa garantir a igualdade de condições entre os alunos e promover a identidade visual da instituição.

Os pais de alunos expressaram sua gratidão pela iniciativa, destacando a importância dos uniformes para a segurança e a identidade dos alunos.

Este ano, além do uniforme principal, os alunos poderão contar com uma série de outras peças. A nova lista de uniformização inclui um agasalho, duas camisetas, dois shorts, quatro pares de meia, um par de tênis, um papete, uma bermuda ciclista e uma calça “legging” para as meninas, além de meias antiderrapantes para alunos dos berçários.

“O uniforme também é um elemento importante para a segurança das crianças, uma vez que facilita a identificação de quem está autorizado a entrar e sair das unidades de ensino”, destacou a Secretaria Municipal de Educação.