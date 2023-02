Bate-Papo com ex-aluna de Agronomia da UniFAI encerra semana de recepção de calouros

O curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) organizou no Câmpus II um bate-papo com a engenheira agrônoma Jaqueline Boni sobre “Intercâmbio Agrícola Profissional”. O evento, ocorrido em 10 de fevereiro, fez parte das atividades de recepção dos calouros de Agronomia do ano de 2023.

Jaqueline é formada pela UniFAI em 2017, atuando inicialmente com auditoria agrícola no estado do Rio Grande do Sul. Trabalhou com viveiro de flores e mudas nativas em Inúbia Paulista e um escritório agroambiental no município de Dracena, desenvolvendo projetos de fertirrigação com dejetos de suínos para soja, milho e pastagens.

Em fevereiro de 2020 fez intercâmbio nos Estados Unidos, trabalhando no estado de Minnesota com produção de flores em estufa, finalizando o programa em novembro do mesmo ano. Retornou ao Brasil com a proposta de voltar para os Estados Unidos no ano seguinte, mas, devido à pandemia não foi possível. De volta ao Brasil, trabalhou em uma fazenda de algodão, soja e milho no estado do Mato Grosso em 2021.

No período de fevereiro a julho de 2022 foi para o estado estadunidense de Massachussets, realizando seu intercâmbio em uma pequena fazenda que produzia e comercializava flores e vegetais diversos nos mercados e feiras. Neste mesmo ano atuou também em uma fazenda no estado de Wisconsin, com a produção de soja, milho, flores e vegetais, atendendo mercados, feiras e venda direta ao consumidor, retornando ao Brasil em novembro deste ano.

“Essa fazenda me ofereceu uma vaga de trabalho onde poderei retornar e ficar por mais três anos. Retornarei aos EUA, com o coração muito grato por tudo que vivi, aprendi e conquistei até aqui e tenho certeza de que ainda tem muito por vir”, conta Jaqueline.

A engenheira agrônoma deixou uma mensagem para os alunos do curso: “O trajeto é longo e muitas vezes árduo, mas acredite no seu potencial e nunca desista dos seus sonhos”.

O coordenador do curso acredita que eventos como esses, além de mostrar as diversas oportunidades que a profissão de engenheiro agrônomo possibilita, ainda cria expectativas para o graduando, que pode iniciar seus projetos profissionais ainda durante a realização do curso.