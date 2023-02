FLORA RICA: Câmara aprova Projeto de Lei para pagamento do piso nacional de enfermagem

O prefeito Fábio anunciou no final do mês de janeiro que solicitou ao setor jurídico da Prefeitura a criação de um Projeto de Lei para a implantação do piso nacional de enfermagem no município de Flora Rica.

O Projeto de Lei foi enviado para a Câmara Municipal para votação dos vereadores que aprovaram por unanimidade em sessão realizada no dia 22 de fevereiro.

De acordo com o prefeito Fabio, no primeiro momento, os recursos para pagamento serão obtidos com fundos próprios da Prefeitura, enquanto se busca uma fonte definitiva de custeio.

Para o prefeito Fábio, esta é uma forma de reconhecer o esforço e dedicação da equipe de enfermagem, que há mais de dois anos enfrenta a pandemia da Covid-19 na linha de frente, garantindo a saúde dos cidadãos.

Com esta iniciativa, a Prefeitura de Flora Rica reforça seu compromisso com a saúde pública e valorização dos profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado da população.

“A implantação do piso nacional para a equipe de enfermagem é um grande passo para garantir melhores condições de trabalho e reconhecimento a esses profissionais tão importantes para a Flora Rica”, ressaltou o prefeito Fabio.

A iniciativa do prefeito Fabio em pagar o piso nacional de enfermagem gerou grande repercussão e o Coren-SP destacou a iniciativa de Flora Rica onde afirmou que espera que sirva de exemplo para outros municípios paulistas.