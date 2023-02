FLÓRIDA: Campeonato de Futebol Médio tem rodada agitada com 20 gols marcados

No domingo (26) foi realizado a terceira rodada do Campeonato de Futebol Médio categoria livre de Flórida Paulista. Destaque para a equipe do Magrão Ferro Velho/Eletro Lis que goleou por 10 a 0 a equipe do D’Tudo.

A rodada ainda foi marcada pela vitória do Japacar/Bar do Catenga por 3 a 0 contra Clube dos Caminheiros e no último confronto da manhã o Indaiá/Primeira Veículos venceu também por 3 a 2 a equipe do Galáticos.

A quarta rodada do Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista acontece no próximo domingo, 5 de março.

CONFIRA OS CONFRONTOS:

8h – Galáticos x Amigos do Santin

9h – Batista F.C. x Japacar/Bar do Catenga

10h – Magrão Ferro Velho/Eletro Lis x Barbearia Império do Corte F.C.

A realização é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer com apoio da Prefeitura de Flórida Paulista.

CLASSIFICAÇÃO: