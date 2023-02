Motociclistas ficam feridos em acidente envolvendo três motos

Por volta de 11h05 desta terça-feira (28), aconteceu um acidente envolvendo três motos.

Segundo informações obtidas no local pela reportagem, a primeira moto seguia pela Avenida Presidente Roosevelt no sentido centro-aeroporto, uma segunda moto seguia pela Rua Aécio de Féo Flora no sentido Conjunto Habitacional Virgílio Fioravante ao Jardim Brasilândia, quando houve a batida.



Uma terceira moto que o piloto aguardava a abertura do semáforo no sentido aeroporto-centro pela Roosevelt, acabou atingida.

Pelo menos dois motociclistas floram socorridos ao Pronto Atendimento Municipal por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, aparentemente com ferimentos leves.

A Polícia Militar esteve no local para registro da ocorrência e o trânsito acabou prejudicado por ter parte dele interditado. A Polícia Técnica vai apurar as causas do acidente.