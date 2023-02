PARAPUÃ: Vereador conquista verba para aquisição de aparelho de Raio X para a Santa Casa

O vereador Eder Castro informou esta semana que atendendo sua solicitação, o deputado estadual Vinicius Camarinha destinou recurso através de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil para aquisição de um Aparelho de Raio X novo para a Santa Casa de Parapuã.

De acordo com o vereador Eder Castro a solicitação do recurso junto ao deputado ocorreu em 2022 e esta semana através de oficio Vinicius Camarinha confirmou a liberação do recurso pelo Governo do Estado com a publicação no Diário Oficial do Estado.

Eder Castro ainda afirmou que irá acompanhar a liberação do recurso, bem como a aquisição do Aparelho de Raio X pela Santa Casa.

“É um compromisso meu em trabalhar pela Santa Casa de Parapuã e continuarei trabalhando durante o meu mandato como vereador”, afirmou Eder Castro.

Finalizando o vereador Eder Castro agradeceu o deputado Vinicius Camarinha por atender mais essa importante solicitação em favor da população de Parapuã.