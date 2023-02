Secretário de Estado da Saúde confirma repasse dos R$ 5 milhões ao Hospital de Esperança de Prudente

Em coletiva realizada na tarde desta segunda-feira (27/02), no gabinete do Paço Municipal em Presidente Prudente, o secretário de Estado da Saúde, doutor Eleuses Paiva, a convite do prefeito Ed Thomas, anunciou que o repasse dos R$ 5 milhões ao Hospital de Esperança, que enfrentava um impasse jurídico na transferência do recurso, foi solucionado.

Conforme o secretário, a verba deve ser enviada ainda nesta semana e repassada por meio da Santa Casa de Misericórdia. “Por se tratar de um atendimento de alta complexidade, houve um entrave jurídico no repasse pelo município. O envio via Santa Casa, que já é parceira do Hospital de Esperança, foi a maneira mais rápida e sem burocracias”.

“Também enviaremos uma equipe técnica para avaliar o Hospital de Esperança, que fará uma avaliação, para buscarmos uma solução perene ao envio de recursos”, comentou.

O secretário de estado ainda abordou outros assuntos relacionados à saúde em relação aos municípios da região, como vaga Cross, Iamspe, campanha de vacinação e medicina digital.

Quanto a dengue, Paiva comentou que os municípios precisam conscientizar a população. “85% dos criadouros estão dentro das residências”.

Ainda explicou sobre a falta do inseticida para a nebulização, que está em falta a nível nacional. “Contatei a Ministra da Saúde, que sinalizou a compra pelo Governo Federal. Assim que o Estado receber, enviaremos para os municípios, assim como fazemos com a vacina, porém, a nebulização não é garantia, é uma ação paliativa que tem eficácia por um ou dois dias. Conscientizar a sociedade é a solução”.

Por fim, o prefeito Ed Thomas agradeceu a visita do secretário e reafirmou que o trabalho e a aproximação dos municípios com o Estado é de muita importância, para que a realidade e problemas enfrentados pela cidade sejam compartilhados.