Abertura de cratera interdita vicinal que liga Pacaembu e Mirandópolis

As fortes chuvas que caíram durante a madrugada desta quarta-feira (1), ocasionaram a abertura de uma cratera na altura do km 2 da Vicinal Prefeito Kouitiro Sato (PBU-010) no trecho próximo ao prédio desativado do Matadouro Municipal de Pacaembu.

A vicinal liga Pacaembu aos Centros de Detenção Provisória I e II e também ao município de Mirandópolis, além de servir para o deslocamento de pessoas da região da Mina D’Água e propriedades rurais do município.

Devido a abertura da cratera, o tráfego foi totalmente interditado para os dois sentidos de direção.

Funcionários das unidades prisionais encontraram dificuldades em se deslocar e chegar até o trabalho na manhã de hoje.

Informações dão conta de que há um caminho alternativo por estrada de terra, porém, o tráfego pelo mesmo encontra-se bastante dificultoso, também devido ao alto volume pluviométrico registrado com as chuvas que atingiram a região.

A Prefeitura de Pacaembu deslocou equipes para atuarem nas áreas afetadas, inclusive na manutenção de um desvio para proporcionar uma rota alternativa e de desvio da área afetada na vicinal Pacaembu / Mirandópolis.

INUNDAÇÕES NO MONTE LÍBANO

A reportagem do jornal e site Folha Regional Pacaembu também recebeu informações de que residências do Monte Líbano foram novamente inundadas, causando transtornos aos moradores daquele residencial.

Há a informação de que em um curto espaço de tempo, teria chovido cerca de 100 mm em Pacaembu.