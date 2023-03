Bebê de um ano esfaqueado pelo próprio pai em Lucélia também não resiste e morre

A mãe morreu após 10 dias internada. A irmã de apenas 4 anos ainda luta pela vida na UTI



Emanoel da Silva Nazari, que completou seu primeiro aninho de vida no último dia 25 de fevereiro, dentro da UTI após ser esfaqueado pelo próprio pai em Lucélia, também não resistiu e infelizmente acabou morrendo nesta terça-feira (28).

Ele seguia internado em Bauru juntamente com a irmã de quatro anos de idade que agora é a única sobrevivente deste caso bárbaro que ocorreu na casa em que a família morava no Jardim América, em 11 de fevereiro e que chocou a cidade e toda a região, sendo destaque nos principais jornais, portais de notícias e até mesmo na TV.

A mãe das crianças, que tinha 27 anos de idade também não resistiu e morreu após 10 dias internada na UTI da Santa Casa de Adamantina.

O pai das crianças e esposo da vítima é o acusado de esfaqueá-las, sendo os menores no abdômen e a mulher na região do tórax, braço, barriga e costas.

Ele foi preso em flagrante após tentar fugir dos policiais militares que atendiam a ocorrência, mas não conseguiu escapar e acabou capturado cerca de 600 metros do local do crime.



Agora, com a morte da criança, ele vai responder por duplo homicídio e ainda com a imputação do crime de feminicídio, tendo em vista a morte da ex-companheira, além de tentativa de homicídio contra a própria filha.



VELÓRIO E SEPULTAMENTO DA CRIANÇA

Segundo o Fundo Viver de Lucélia, responsável pelo translado do corpo da criança, velório e sepultamento, a despedida será realizada amanhã (2), no Velório de Lucélia.

Sepultamento previsto para as 13h no Cemitério Municipal.