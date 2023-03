Buraco volta a se abrir na vicinal que liga Flórida e Indaiá

Defesa Civil Municipal faz alerta para motoristas

Com cerca de 80 mm de chuvas que caíram na madrugada desta quarta-feira (1) em Flórida Paulista, o aterro que havia sido levado há menos de um mês pela força das águas formando uma cratera às margens da vicinal que liga Flórida Paulista ao Distrito de Indaiá do Aguapeí, voltou a ser danificado.

Devido a situação, a Defesa Civil Municipal, chefiada por Marcelo Rocha, entrou em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional para fazer o alerta da necessidade de que os motoristas redobrem os cuidados ao trafegarem pela via, mais especificamente no trecho após a antiga usina Floralco.



Além do problema apresentado com a abertura do buraco às margens da pista, são registrados trechos com deslizamentos de terra sobre via.

Equipes da Prefeitura Municipal já foram deslocadas e atuam na desobstrução, bem como na manutenção dos trechos afetados.

O telefone da Defesa Civil de Flórida Paulista é o (18) 99751-9187.