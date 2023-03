FLORA RICA: Concurso Público da Prefeitura é cancelado devido irreguridades

O prefeito de Flora Rica Fábio Luiz Florentino de Faria publicou no Diário Oficial desta terça, dia 28, o decreto de cancelamento do Concurso Público Nº 001/2022, após constatar irregularidades e ilegalidades no certame.

De acordo com o Decreto, as irregularidades começam pela disposição de um cargo ” Monitor de Recreação”, que não foi criado por Lei Municipal, violando assim o princípio de legalidade.

Além disso, conforme descrito no Decreto assinado pelo prefeito, as vagas em Cadastro Reserva que abrangem os diversos cargos do concurso, descumprem o dever de informação e transparência aos candidatos.

A Prefeitura Municipal de Flora Rica informou que todos os candidatos inscritos no referido Concurso Público serão ressarcidos dos valores pagos a título de inscrição, conforme decreto da empresa CMM Concursos.