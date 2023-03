Muitos gols na abertura da Copa Alta Paulista de Veteranos de Lucélia

Muitos gols foram marcados na abertura da Copa Alta Paulista de Veteranos Sub 40 anos de Futebol Médio de Lucélia.

Quatro partidas foram realizadas no domingo (26), na praça de esportes do Aspumulu.

Destaque para o clássico adamantinense entre Parque Iguaçu F.C. e Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex, com a vitória do Parque Iguaçu por 2 a 0, com dois gols do meia atacante Adenilson Dê.

A primeira rodada teve ainda o San Remo E.C/ Marcos Construtor com três gol do dracenense atacante César Alemão venceu o Bangolas Lanches F.C., no terceiro o ABC / JD Comunicação Visual, venceu por 3 a 1, Osvaldo Cruz E.C. com os gols de Rogerinho (2) e Marcio Careca e finalizando a rodada o Mariápolis E.C., com os gols marcados por Rafael Fael (2), Robson e Batata venceu por 4 a 1 o Inúbia Paulista.

LIGA LUCELIENSE

A competição é organizada pela Liga Luceliense de Futebol sob o comando do esportista Osvaldo da Silva “Peixeiro” e conta com as seguintes cidades participantes Lucélia, Adamantina, Pracinha, Mariapólis, Inúbia Paulista, Flórida Paulista, Osvaldo Cruz, Parapuã e Pacaembu.