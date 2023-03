Droga apreendida em Flórida Paulista tem valor aproximado de R$ 15.300,00

A ocorrência registrada pela Força Tática na noite de terça-feira (28), em Flórida Paulista, teve apreendidos 10,200 gramas de maconha e de acordo com apurado pelo jornalismo Folha Regional, estaria avaliada em cerca de R$ 15.300,00.

A média de preço por quilo de maconha no chamado “atacado” é de R$ 1.500,00, porém, o preço sofre reajustes quando passa a ser fracionado o entorpecente e vendido para os usuários em porções quando pode então haver um aumento no lucro com a venda da droga.

Nesta última ocorrência de Flórida Paulista, foram apreendidos 17 tijolos de maconha e um tablete menor que já havia sido fracionado.



A droga estava sendo transportada em uma motocicleta ocupada por condutor e passageiro, acomodada em um saco branco, quando houve o flagrante feito pelos policiais da Força Tática e apesar da tentativa de fuga, houve a apreensão dos entorpecentes que acabaram sendo localizados no interior da residência de um dos acusados, onde os envolvidos tentaram se esconder.

Um rapaz de 20 anos foi preso e flagrante e outros envolvidos foram identificados e qualificados no boletim de ocorrência.