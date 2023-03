IRAPURU: Estádio Municipal recebe obras de reforma e adequação

A Prefeitura de Irapuru iniciou, nas últimas semanas, as obras de reforma e adequação do Estádio Municipal.

O local que já foi ambiente de grande procura para realização de práticas esportivas e interação dos munícipes ficou sem atividades esportivas por vários anos e agora recebe as obras necessárias para voltar a receber eventos e o público.

De acordo com a Prefeitura de Irapuru será investido cerca de R$ 500 mil, que incluem a construção de sanitários, vestiários, iluminação, fechamento em alambrado e revitalização do gramado.

No entorno do novo campo de futebol, será construído uma pista para caminhada/corrida com iluminação, para que a população possa usufruir em qualquer horário.

Para a execução das obras, a Prefeitura de Irapuru contratou uma empresa especializada que está trabalhando a todo o vapor no Estádio Municipal.