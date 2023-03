Aluna de Fisioterapia da UniFAI recebe prêmio de honra ao mérito do CREFITO

Mais uma vez, o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) é destaque em cenário estadual. A aluna do curso de Fisioterapia Ana Caroline Rodrigues de Melo recebeu o primeiro Prêmio de Honra ao Mérito “Dra. Sônia Gusman”, concedido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo (CREFITO 3).

A entrega do prêmio foi realizada pela delegada do CREFITO 3, Dra. Steffany Tofano Dias, durante a cerimônia de colação de grau da 19ª turma do curso, no último dia 02 de fevereiro.

Para a coordenadora do curso, Profª Me. Leandra Navarro Benatti, a conquista valoriza ainda mais a Fisioterapia no cenário do ensino superior e da saúde municipal e regional. “O prêmio também enaltece a trajetória da aluna, escolhida para representar o empenho da turma toda durante os cinco anos da graduação. Desejo sucesso a toda nossa especial 19ª Turma de Fisioterapia”, ressalta.

Ana afirma que o prêmio foi uma excelente surpresa. “Eu não esperava, afinal, minha sala é bem numerosa. Foi muito gratificante, fiquei emocionada. Esse prêmio não é só meu, mas de todos os meus professores, orientadores e pacientes”, pontua.

Dra. Sônia Gusman

A Dra. Sônia Gusman foi uma das maiores referências da Fisioterapia no Brasil, precursora e articuladora do Sistema COFFITO/CREFITOs. Foi também uma das fundadoras da Associação Brasileira de Fisioterapia em Neurologia para o Desenvolvimento (ABRADIMENE), coordenadora e instrutora do Conceito Bobath no Brasil e representante brasileira na World Confederation for Physical Therapy (WCPT).

Fisioterapia na UniFAI

O Curso de Fisioterapia da UniFAI visa à graduação de um profissional com uma ampla e sólida formação universitária, oferecendo para isso um conteúdo curricular que contempla seis linhas específicas de conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Sociais e Humanas; Conhecimentos Biotecnológicos, Conhecimentos Fisioterapêuticos, Estágios profissionais supervisionados e Iniciação científica. O curso possui laboratórios para as disciplinas básicas como: anatomia, neuroanatomia, biologia, bioquímica, histologia e patologia, bem como laboratórios específicos para a Fisioterapia. Os alunos também contam com uma biblioteca especializada com títulos para consulta e apoio didáticos às aulas teóricas e práticas.