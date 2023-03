Galáticos F.C. vence e deixa a lanterna da Copa Arena de Futebol Society de Pracinha

A equipe do Galácticos F.C/ Asfal / Lucélia venceu o duelo dos lanternas entre as duas equipes última colocada da 1ª edição da Copa Arena Regional de Futebol Society de Pracinha.

Os luceliense deixaram a laterna e última colocação da competição ao conquistar a vitória por 2 a 0 contra a Portuguesa/ Adamantina, com os gols marcados por Regi e Marcão, em partida realizada na quinta-feira (2).

A décima quinta rodada teve o clássico de Pracinha, com a vitória de goleada por 6 a 2 do Time da Roça F.C. diante do Agropecuária F.C.

CLASSIFICAÇÃO

1° Morro -19, Red Bull/ Pracinha – 17, Time da Roça -16, Caiabú – 15, Vila Jamil – 11, Atlético Ousadia – 11, Sagres -10, Galácticos – 7, Agropecuária – 5 e Portuguesa – 4

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes – Coordenação- Juninho do Esportes.

– Na foto, os jogadores Regi e Marcão, marcaram para o Galácticos F.C.