Homem confronta a PM e morre baleado em Marília

Um homem, ainda não identificado, morreu nesta sexta-feira (3) em confronto com a Polícia Militar, no Jardim Fontanelli, zona Oeste de Marília. A vítima teria rompido a tornozeleira eletrônica que utilizava.

Segundo as primeiras informações apuradas pelo Marília Notícia, depois da tornozeleira ser rompida, a polícia recebeu alerta geral e passou a fazer buscas na região. O fugitivo teria pulado de casa em casa até que foi localizado pelos policiais. O caso aconteceu no final da manhã na rua José Silva.

De acordo com a versão da polícia, o homem ainda teria jogado um objeto na cabeça de um PM e tentado subtrair a arma de um dos militares. Neste momento, outro policial, que participava da busca, teria atirado. O acusado não resistiu ao ferimento e morreu.

“Recebemos um chamado do presídio em Marília, dando conta que um indivíduo tinha rompido a tornozeleira. Eles passaram os endereços possíveis e um deles era aqui na rua José Silva. As viaturas vieram na casa, ele não estava. Começaram a perceber barulhos e vizinhos foram indicando que ele estava pulando os telhados das casas, até chegar neste imóvel que houve o confronto. O policial foi fazer a varredura no interior do telhado. A gente ainda não sabe como foi a dinâmica do confronto. O indivíduo foi baleado e o nosso policial teve ferimento na cabeça. Ele foi socorrido para a Santa Casa e vai passar por exames. Ele teve um desmaio e princípio de convulsão”, disse o tenente-coronel Alexandre Ledo, ao MN.

Equipes da PM, Samu e Corpo de Bombeiros estão no local.