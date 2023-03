Mais moderno, interativo e repleto de novidades, novo portal da UniFAI entra no ar nesta sexta-feira

O novo portal do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) foi lançado em fase experimental nesta sexta-feira, 3.

O uso de tecnologia mais avançada possibilitou a construção de um ambiente mais amigável, ágil e ao mesmo tempo mais fácil de navegar, sem deixar de lado a segurança das informações.

Mais moderno, interativo e repleto de novidades, o novo portal reúne todas as informações institucionais, cursos de graduação e pós-graduação, calendários de vestibular, bolsas de estudo, eventos, notícias e uma ampla e prática área de acesso rápido. O site foi desenvolvido pela Agência Evidence de Osvaldo Cruz, em conjunto com o setor de Informática e a Divisão de Comunicação (DCOM) da UniFAI.

“As novidades do Novo Portal da UniFAI foram pensadas para facilitar a vida de todos os usuários, sejam estudantes, professores, servidores, colaboradores externos ou a comunidade em geral, num espaço mais moderno, intuitivo, dinâmico e ágil. Esse é um dos principais canais de comunicação da UniFAI e a sua atualização demonstra a preocupação que a Instituição tem em se manter sempre aberta e acessível, observando os avanços da tecnologia”, destacou o diretor da Divisão de Comunicação, Daniel Torres de Albuquerque.

“A atualização do Portal da UniFAI é uma das ações estratégicas que têm um papel fundamental na divulgação das boas ações da Instituição e na busca de novos alunos. Ao lado das inovações tecnológicas dos nossos meios de comunicação, outros investimentos feitos por uma Instituição, do ponto de vista do marketing educacional, estão na oferta de uma Educação Superior de boa qualidade, na capacitação de docentes e demais colaboradores, de melhorias contínuas na infraestrutura e temos buscado tudo isso ao longo de nossa gestão”, completou o reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

Confira as novidades em www.unifai.com.br.