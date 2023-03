MERCADINHO RESENDE: pão quentinho de hora em hora

O mercadinho Resende de Flórida Paulista conta com padaria própria e oferece aos clientes o pão quentinho de hora em hora.

No dia a dia, os clientes podem levar para casa os produtos dos mais diversos setores do Resende e também aproveitar as delícias da padaria.

Além dos pães de sal e leite, na padaria do Resende são confeccionadas roscas, pães recheados, torradas e outros produtos. Bolos, confeitos e outras delícias também fazem parte de seu leque de produtos.

O Mercadinho Resende fica próximo ao Ginásio de Esportes da “40” e funciona todos os dias das 6h30 até às 19h30.