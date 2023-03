Projeto Peso Ideal da UniFAI promove atividades gratuitas no Câmpus III

Para muito além da questão estética, manter um peso adequado é uma forma de se manter também saudável. A prática de exercícios físicos, aliada a uma alimentação adequada, promove a redução do excesso de gordura e diminui os riscos de doenças, como a obesidade.

Neste sentido, o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), através do curso de Educação Física, promove o projeto Peso Ideal, com atividades gratuitas no Câmpus III, de segunda a quinta-feira, a partir das 16 horas.

Segundo o professor Fabiano Montagnoli, serão aceitos indivíduos com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 30. Os interessados podem se inscrever com Analisa Haga e Júlio Faustino até quarta-feira, 08 de março.

Os participantes devem levar atestado médico e passarão por avaliação física. São apenas 15 vagas.