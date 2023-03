SAPP da UniFAI conta com diversas novidades; confira a programação

O Serviço de Apoio Psicopedagógico e Psicossocial (SAPP) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) está com diversas novidades. Além dos atendimentos e orientações psicopedagógicas e psicossociais, a agenda está repleta de atividades.

A programação da próxima semana tem início na segunda-feira, 06, com a oficina de Equilibração Emocional, das 17h às 18h, destinada aos alunos e na terça, 07, das 11h às 12h.

Na terça-feira também acontece a aula de yoga, das 17h às 18h, para a comunidade da UniFAI e o Cine Debate, das 17h às 19h, com o filme “Como ela faz?”.

Na quarta, 08, serão realizadas atividades de relaxamento, percepção e cuidado das emoções, a partir das 11h, para os servidores da UniFAI e EstimulAÇÃO, às 17h, abordando o tema “Cuidados ao iniciar qualquer tipo de atividade física”.

Já na quinta, 09, a aula de yoga acontece às 7h e às 11h30. No período da tarde, haverá orientação educacional e de carreira, das 17h30 às 18h50, com o tema “Eu me identifico com este curso?”, além do jogo das profissões.

A orientação prossegue no sábado, 11, às 9h, com o tema “Café com chocolate – dialogando sobre o futuro profissional”.

Outra novidade do SAPP é o “Aqui na escuta”, que tem início neste sábado, 04, às 9h, com o objetivo de oferecer um espaço coletivo de acolhimento às demandas trazidas pela comunidade da UniFAI e apresentar serviços oferecidos.

As atividades acontecem na sede da SAPP, localizada no bloco I do Câmpus II, perto do auditório, exceto o Cine Debate, que será realizado no Laboratório de Habilidades I, no bloco V.

O SAPP também está desenvolvendo oficinas de Cidadania, Diversidade e Inclusão, além de um projeto para inclusão e acessibilidade no ensino.

Confira a programação mensal e mais informações no portal da UniFAI (www.portal.unifai.com.br). Mais informações pelos números (18) 3502-5360 e (18) 99796-6734. Acompanhe no instagram @sapp.unifai

O SAPP

O Serviço de Apoio Psicopedagógico e Psicossocial (SAPP) é uma instância de apoio psicopedagógico e psicossocial destinada aos alunos e servidores (docentes e técnico-administrativos) da UniFAI, com o objetivo de auxiliar a comunidade acadêmica na sua integração ao contexto universitário, proporcionando maior aproveitamento das atividades acadêmicas e melhorando a qualidade das relações interpessoais por meio do desenvolvimento de práticas qualificadas tecnicamente, humanizantes e acolhedoras.