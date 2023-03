Homem é preso acusado de agredir a esposa e o filho de apenas um ano de idade

Um homem foi preso na madrugada de hoje (4), em Osvaldo Cruz, acusado de agredir a esposa e o filho de apenas um ano de idade.

A mulher abordou os policiais militares durante patrulhamento e informou sobre o ocorrido e inclusive que o homem estaria quebrando tudo dentro de casa.

Em posse das informações e características do mesmo, os policiais realizaram patrulhamento, localizaram e abordaram o acusado que estava tentando sair pelo corredor do imóvel com uma mochila nas costas.

Segundo a PM, ele teria resistido e “partido para cima” dos policiais, sendo necessário o uso de arma não letal (teaser de choque) para contê-lo.

Ele foi conduzido para o Plantão Permanente de Polícia Civil de Adamantina onde permaneceu à disposição da Justiça pelo crime de lesão corporal.