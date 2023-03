SAÚDE: Deputado Vinicius vistoria obra do Hospital da Criança e da Mulher

“Eu estou muito feliz, emocionado mesmo, este é um sonho realizado, uma obra para a gente cuidar da saúde da mulher e da criança de Marília e de toda a região. É a obra que vale todo o meu mandato como deputado”, essa é a afirmação do deputado estadual Vinicius Camarinha (PSDB), que vistoriou nesta semana o canteiro de obras do novo Hospital da Criança e da Mulher.



Acompanhado pela superintendente do complexo do HC/Famema (Faculdade de Medicina de Marília), a médica Paloma Libanio, Vinicius lembrou que no dia 25 de fevereiro completou um ano do lançamento da obra, quando o então vice-governador Rodrigo Garcia esteve na cidade e autorizou a construção do hospital. “Está será uma unidade maior que o próprio HC, com R$ 100 milhões em investimentos, sendo R$ 70 milhões na estrutura física e R$ 30 milhões para a compra de modernos equipamentos e mobiliário”.



Segundo balanço do Complexo, 11% das obras de construção do novo hospital já foram concluídas, com a base de sustentação da nova unidade praticamente pronta em seis meses.

“Recebo sempre as imagens que mostram o andamento da obra; desde a demolição da parte velha do HC, para dar espaço ao nosso novo hospital, até agora. Essa nova unidade vai cuidar da saúde da criança, criança com autismo, com síndromes raras, saúde da mulher, saúde mental. Teremos um hospital de ponta, lindo, moderno, com cinco andares, haverá a ampliação de leitos, UTI Neonatal, parto humanizado, tudo o que há de melhor na saúde”, completou o parlamentar.



A previsão de entrega da obra é em agosto de 2024 e o prazo para conclusão é de 720 dias.



“A nova unidade deve dobrar os atendimentos, principalmente em relação aos leitos de UTI Neonatal, que estão sempre com pacientes além da capacidade, teremos 220 leitos, em dez mil metros quadrados de área construída, para atendimento de todas as necessidades dos pacientes. Sonho que está acontecendo graças ao trabalho, parceria e apoio do deputado Vinicius Camarinha”, concluiu Paloma Libanio.