Acidente em vicinal deixa motociclista ferida

Uma motociclista de 31 anos de idade, que seria moradora em Paraguaçu Paulista (SP), sofreu ferimentos considerados, inicialmente, e natureza grave após sofrer acidente de trânsito na estrada vicinal que liga os municípios de Tupã (SP) e Quatá (SP), na tarde desse domingo, dia 5. O acidente aconteceu por volta das 15h45 e a vítima foi conduzida para atendimento médico no Pronto Socorro da Santa Casa II de Tupã.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado para atender uma queda de motociclista na vicinal que liga Tupã e Quatá, na curva antes do Rio do Peixe, e de imediato se deslocou para o local com a guarnição de resgate UR-10124 e a guarnição de salvamento ABS-10110. No local constatou que a vítima transitava com uma Biz no sentido Tupã a Quatá e, por motivos a serem apurados, a moto saiu da pista e colidiu em uma placa de sinalização.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que a vítima foi socorrida em estado grave pela guarnição de resgate para o pronto socorro em Tupã. A viatura da Polícia Militar de Tupã, com a equipe do cabo Navarro, esteve no local para o registro da ocorrência.