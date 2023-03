Capotamento deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas sofreram ferimentos, inicialmente considerados de natureza leve, após sofrerem acidente de trânsito na Rodovia Antônio Farinasso (SPV-052), que liga município de Quatá (SP) a Tupã (SP), no início da noite desse domingo, dia 5. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros de Tupã, o capotamento aconteceu por volta das 19h40, na altura do quilômetro 10, no município de Quatá, e as vítimas foram conduzidas para atendimento médico em Tupã.

O Corpo de Bombeiros de Tupã informou que foi acionado para atender um acidente de trânsito na SPV-052, proximidades do quilômetro 10, no trecho em que está interditado devido à queda de uma ponte, e se deslocou para o local com a guarnição de resgate UR-10124 e a guarnição de salvamento ABS-10110, constatando que o veículo transitava no sentido Quatá a Tupã e, por motivos a serem apurados, veio a chocar o veículo contra um monte de terra e capotar.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros de Tupã, os ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves e foram socorridos pela guarnição de resgate para o Pronto Socorro da Santa Casa II de Tupã. Compareceu no local do acidente a viatura da Polícia Militar de Quatá para o registro da ocorrência.